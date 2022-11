Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend, 02.11.2022, gegen 21:00 Uhr, kollidierte in Ludwigshafen an der Kreuzung K7/Brückweg in Fahrtrichtung Rheingönheim ein 55-jähriger Autofahrer mit einem 77-jährigen Fußgänger. Der 77-Jährige überquerte die Kreuzung aus Richtung des Wertstoffhofes, trotz rot zeigender Fußgängerampel. Der 55-Jährige näherte sich aus Richtung Altrip kommend und versuchte noch zu bremsen, konnte den Aufprall jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Auf Grund eines Schocks konnte der 55-jährige Autofahrer seine Fahrt nicht fortsetzen.

