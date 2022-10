Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gelbes Fahrzeug nach Unfallflucht in Bad Nauheim gesucht! + Zwei Autos gestohlen in Wöllstadt + Suzukifahrer schwer verletzt nach Unfall in Ortenberg + u.a.

Pressemeldungen des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Polizeidirektion Wetterau vom 10.10.2022

Gelbes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht! Bad Nauheim: Während der blaue Mercedes in der Brunnenstraße in Schwalheim parkte, stieß offenbar ein anderes Fahrzeug gegen ihn. Zwischen Donnerstag (6.10.) gegen 17 Uhr und Freitag (7.10.) gegen 13 Uhr flüchtete der Unfallverursacher und hinterließ einen Schaden von etwa 2000 Euro an der vorderen Stoßstange und einem Scheinwerfer. Am Mercedes konnte gelber Lack festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem geflüchteten Fahrzeug, um eines mit gelber Farbe handelt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Angeblicher Virenbefall am PC - Betrüger arbeiten mit Angst Friedberg/Grünberg: Beim Stöbern im Internet landete ein 59-Jähriger aus der Wetterau am Freitagnachmittag (7.10.) auf Seiten mit pornographischem Inhalt. Während des Besuchs in den einschlägigen Portalen öffnete sich ein Fenster, das die vermeintlich von Microsoft entsandte Nachricht enthielt, der PC sei mit Viren befallen. Er solle daher umgehend einen Microsoftmitarbeiter telefonisch unter einer angegebenen Nummer kontaktieren. Der erschrockene Mann tat dies auch und sprach mit den angeblichen Mitarbeitern der Softwarefirma. Dabei veranlassten sie ihn gewisse Eingaben am PC umzusetzen und ließen ihn in dem Glauben dies geschehe, um die ungebetenen Viren zu entfernen. Stattdessen spionierte man offenbar seine Online-Banking-Daten aus und veranlasste mehrere Zahlungen im Wert von knapp 900 Euro bis der Schwindel auffiel. Um mehrere Tausend Euro prellten die Betrüger einen 68-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Auch auf dem Rechner dieses Mannes öffnete sich am Samstag (8.10.) gegen 15 Uhr ein Fenster mit dem, vermeintlich von Microsoft stammenden Hinweis auf Virenbefall. Auch hier war eine Rufnummer angegeben, die der Grünberger kontaktierte. Die Betrüger verlangten Fernzugriff zum Rechner, um Maßnahmen gegen die angebliche Schadsoftware zu installieren und ergatterten so die Bank- und Zugangsdaten des Mannes zu seinen Konten. Bis ihm der Schwindel gegen 20 Uhr auffiel waren Transaktionen im Wert von ca. 6600 Euro getätigt, die er teilweise wieder rückgängig machen konnte. Hinweise zum Schutz vor dieser Abzocke und Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn es doch geschieht finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/ im Internet.

Hakenkreuz geschmiert

Rosbach: In silberner Farbe sprühten bisher Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Fassade in der Nieder-Wöllstädter-Straße in Rodheim. Am Freitag (7.10.) in den Morgenstunden entdeckte man die Schmiererei und informierte die Polizei. Die ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise auf Tat und Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Fahrraddiebe am Bahnhof und beim Supermarkt Wöllstadt: Ein schwarzes Citybike im Wert von ca. 650 Euro entwendete ein Dieb am Donnerstag (6.10.) am Bahnhof in Nieder-Wöllstadt. Der Besitzer hatte das Rad der Marke Bicycles, Typ CXS 700 gegen 17 Uhr in der Eisenbahnstraße abgestellt und an einen Fahrradständer angeschlossen. Als er gegen 21 Uhr zurückkehrte war sein Rad verschwunden. Auch am Freitag (7.10.) verschwand ein Rad in Nieder-Wöllstadt. Das zwischen 13 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes "Am Lachengraben" abgeschlossene Mountainbike der Marke Giant wurde gestohlen. Es hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 nimmt Hinweise von Zeugen auf Tat, Täter und den Verbleib der Räder entgegen.

Zwei Autos gestohlen

Wöllstadt: Einen unschönen Start in die Woche erlebte der Besitzer eines Audi A6 in Nieder-Wöllstadt. Am Montag (10.10.) gegen 8.40 Uhr musste der Mann das Fehlen seines Fahrzeuges in der Straße "Auf der Kaut" feststellen. Unbekannte hatten es offenbar zwischen 17 Uhr am Vorabend und dem Morgen entwendet. Auch im Taunusring in Ober-Wöllstadt entwendeten Diebe einen PKW in der Nacht von Sonntag (9.10.) auf Montag (10.10.). Mit einem sogenannten "Jammer", einem Gerät zur Verlängerung der Funkwellen des Schlüssels zum Fahrzeug, konnten die Täter den schwarzen Audi Q7 offenbar ohne Gewalt öffnen und starten. Kurz nach Mitternacht fuhren sie mit dem SUV davon. Ob beide Autodiebstähle miteinander in Verbindung stehen ist bislang unklar. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen, die Hinweise auf Taten und Täter geben können.

Suzuki-Fahrer schwer verletzt

Ortenberg: Rettungskräfte verbrachten einen Motorradfahrer nach einem Unfall am Sonntag (9.10.) mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 18 Uhr kam es an der Einmündung L3184 nach Bergheim und der B275 zum Zusammenstoß zwischen dem 76-jährigen Suzukifahrer und einer 28-jährigen Frau in ihrem Ford. Offenbar übersah die Frau aus dem nördlichen Wetteraukreis den Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. An PKW und Motorrad entstand Sachschaden. Ein Abschleppdienst musste das Kraftrad bergen. Die Polizei in Büdingen bittet um Hinweise von weiteren Zeugen unter Tel.: 06042/9648-0.

Auto geöffnet und Gegenstände gestohlen

Karben: In einen Ford-Mondeo drangen Diebe in der Nacht von Donnerstag (6.10.) auf Freitag (7.10.) in Petterweil ein. Offenbar verlängerten sie das Funksignal von Schlüssel zum Fahrzeug, das vor der Haustür in der Riedmühlstraße geparkt stand, um es zu öffnen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter diverse Schlüssel und Personalpapiere im Wert von insgesamt ca. 250 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW am Zebrastreifen Bad Vilbel: Einen geflüchteten Radfahrer sucht die Polizei in Bad Vilbel nach einem Unfall am Donnerstag (6.10.). Auf der Homburger Straße fuhr die 63-jährige Fahrerin eines weißen Audi in Richtung B3. Als die Frau gegen 7.40 Uhr aus dem Kreisverkehr ausfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem jungen Radler. Dieser sei auf seinem Weg in gleiche Richtung auf dem parallel führenden Radweg unvermittelt auf den Zebrastreifen gefahren und habe die Homburger Straße überquert. Bei der Kollision stürzte der Radler nicht. Gegenüber der Audifahrerin gab er an, dass ihm nichts passiert sei und fuhr davon. Am PKW der 63-Jährigen entstand jedoch Sachschaden an der Fahrzeugfront im Wert von ca. 1500 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel sucht nun nach dem Fahrradfahrer. Es soll sich um einen 14 - 15 Jahre alten Jungen mit dunklen Haaren handeln. Er sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

