POL-WE: Infoabend für Berufs-Umsteiger 2022 - Den Traum vom Polizeiberuf doch noch verwirklichen?

Friedberg (ots)

Gießen:

Bereits zum dritten Mal bietet die mittelhessische Polizei eine Veranstaltung der besonderen Art an. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2020 laden die Einstellungsberater am Freitag, 4. November, 18.30 - 22.30 Uhr, erneut unter dem Motto "Infoabend für Berufs-Umsteiger" in das Gießener Präsidium ein. Das Angebot im Saal Florenz richtet sich hauptsächlich an Personen, die mitten im Berufsleben stehen oder derzeit noch studieren. Aber selbstverständlich können sich auch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an dem Abend einen Einblick verschaffen, sollten noch Plätze frei sein.

Bereits die Schule verlassen und in einem Beruf tätig, der einen vielleicht doch nicht in Gänze ausfüllt? Den Wunsch zur Polizei zu gehen verschoben/aufgegeben, weil private Dinge im Wege standen und man gefühlt einfach zu alt für eine Bewerbung war? Nachdem die Hessische Polizei bereits im Jahre 2020 das Höchstalter für eine Bewerbung von 32 auf 36 Jahre anhob, steht nun seit Anfang des Jahres einem weiteren Personenkreis der Weg zur Hessischen Polizei offen, das heißt, das Abitur, Fachabitur oder ein Meisterbrief ist nicht mehr zwingend erforderlich. Nunmehr können sich auch Interessierte mit mittlerer Reife und einer dreijährigen Berufsausbildung bei der Hessischen Polizei bewerben. Allerdings muss dabei die Abschlussnote der Berufsausbildung einen Wert von 2,5 oder besser aufweisen.

Polizeipräsident Bernd Paul zeigte sich sichtlich zufrieden mit der neuerlichen Anpassung und merkte an:

"Ich bin überzeugt davon, dass wir auch unter den Bewerbenden mit mittlerer Reife und abgeschlossener Berufsausbildung geeignete Menschen finden, die bestens für den Polizeiberuf geeignet sind. Ich erinnere daran, dass vor zwanzig/dreißig Jahren viele Kolleginnen und Kolleginnen mit Realschulabschluss eine beeindruckende Karriere bei der Hessischen Polizei gemacht haben"

Wenn Sie innerlich mit dem Kopf nicken und die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt sind, sollten Sie sich die Veranstaltung nicht entgehen lassen. Die Polizei bietet an dem frühen Abend einen Beruf zum Anfassen. Neben der kurzen Darstellung der unterschiedlichen, facettenreichen Aufgaben innerhalb der Behörde, berichten Frauen und Männer der Schutz - und Kriminalpolizei authentisch über ihre Arbeit und Erfahrungen im Alltag.

Die speziell geschulten Einsatztrainer machen deutlich, welche Eigenschaften und Anforderungen an den Polizeidienst notwendig sind und wie die Hessische Polizei ihre Bediensteten vor Gefahrenlagen schützt.

Danach werden Experten die Bedeutung der Spurensicherung am Tatort und im digitalen Zeitalter erläutern. Auch ein Polizeihund wird mit mehreren Hundeausbildern im Einsatz sein und sein Können präsentieren.

Anmeldung:

Das Angebot richtet sich hauptsächlich an Interessierte, die die Schule bereits verlassen haben und die grundsätzlichen Voraussetzungen für den Beruf erfüllen.

Während der gesamten Veranstaltung besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Es wird darum gebeten, vor dem Besuch der Veranstaltung einen Laientest durchzuführen. Änderungen dieser Regelungen werden den Teilnehmenden zeitnah mitgeteilt. Zudem ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

Bei der Anmeldung per Mail müssen die Personalien, Anschrift und Telefonnummer angegeben werden!

Anmeldungen werden bis zum 3. November über die Mailadresse einstellungsberatung.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen.

Jürgen Schlick

