POL-WE: Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 04.10.2022 Grabutensilien gestohlen in Butzbach ++ Öl, Lack und Säure im Feld entsorgt in Altenstadt

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 04.10.2022

Grabutensilien entwendet

Butzbach: Pflanzen und Figuren entwendeten bislang Unbekannte von einem Grab auf dem Friedhof in der Pfeifergasse in Kirch-Göns. Bereits zwischen Dienstag (20.9.) und Mittwoch (21.9.) verschwanden die Grabutensilien im Wert von ca. 200 Euro. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise auf Tat und Täter unter Tel.: 06033/7043-4010

Öl, Lack und Säure im Feld entsorgt

Altenstadt: Mehrere Metall- und Plastikkanister, offenbar gefüllt mit Altöl, Altlack und Säurekonzentrat entsorgte ein bislang Unbekannter achtlos an einem Feldweg neben der Kreisstraße 235. Ein Spaziergänger fand die Behältnisse am Donnerstagnachmittag (29.9.) im Gras liegend und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen gemäß § 326 StGB. Die Feuerwehr konnte die Behältnisse bergen und fachgerecht entsorgen. Die Ermittler der Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 suchen Zeugen und bitten um Hinweise auf auffällige Fahrzeuge und Personen im Zeitraum zwischen Donnerstag 22.9. und Donnerstag 29.9. im Feld entlang der K235.

