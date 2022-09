POL-WE: Ölfass und Kanister im Bach entsorgt in Rosbach - Zeugen gesucht! + Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall in Ober-Mörlen + Rollo hochgeschoben und Scheibe eingeschlagen in Friedberg

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 30.09.2022

Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Ober-Mörlen: Zwei Leichtverletzte und erheblicher Sachschaden gab es bei einem Unfall am Freitagmorgen (30.9.) auf der B3 zu beklagen. Auf seinem Weg in Richtung Butzbach beabsichtigte der 57-jährige Fahrer eines VW Sharan gegen 8 Uhr nach links in auf die Bundesstraße 275 abzubiegen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden VW Tiguan eines 31-jährigen aus dem Landkreis Gießen zusammen. Durch den Zusammenprall wurde der Sharan noch gegen einen PKW Seat geschleudert, der die B3 ebenfalls zu dieser Zeit befuhr. Die beiden VW-Fahrer verletzten sich bei der Kollision leicht und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Fahrer des Seat Leon, ein 30-Jähriger aus dem Wetteraukreis blieb unverletzt. Insgesamt entstand an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden von über 50.000 Euro. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu Behinderungen an der Unfallstelle. Gegen 9.20 Uhr war diese geräumt, die beiden Verletzten mit Rettungswagen abtransportiert, beide VW abgeschleppt und der Verkehr konnte wieder fließen.

Rollo hochgeschoben und Scheibe eingeschlagen Friedberg: Eine Gaststätte in der Ockstädter Straße wählten sich Einbrecher in der Nacht von Mittwoch (28.9.) auf Donnerstag (29.9.) zum Ziel. Dabei schoben sie einen Rollladen nach oben und schlugen die Fensterscheibe ein. Ihre Beute im Gesamtwert von ca. 180 Euro bestand aus mehreren Flaschen Alkohol und etwas Bargeld. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen und fragt nach Hinweisen auf Tat und Täter.

Ölfass und Kanister im Bach entsorgt

Rosbach: Im Fahrenbach entsorgten bislang Unbekannte in den letzten Tagen gefüllte Ölkanister. Ein städtischer Mitarbeiter fand die Behältnisse am Donnerstag (29.9.) am Wanderparkplatz "Die Sang" im Bachbett liegen und teilte den Fund der Polizei mit. Auch die Feuerwehr und die Untere Wasserbehörde wurden in den Fall involviert. Mehrere Ölflaschen, -Kanister und ein Fass, offenbar mit Altöl befüllt, mussten aus dem Bach geborgen werden. Die Floriansjünger richteten eine Ölsperre ein, um eine weitere Verbreitung ausgetretenen Öls zu verhindern. Das ölverschmutzte Erdreich trug man mit Schaufeln ab und entsorgt es im Sondermüll. Der Fahrenbach entspringt im Waldgebiet zwischen Rosbach und Wehrheim, fließt durch dieses und mündet anschließend in den Rosbach. Unmittelbar vor der Autobahnunterführung in Richtung Wald befindet sich der Wanderparkplatz Die Sang. Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Ölbehältnisse zwischen Samstag (24.9.) und Donnerstag (29.9.)dort abgelegt wurden. Die Polizei ermittelt wegen der illegalen Entsorgung von Abfällen und Gewässerverunreinigung und sucht dringend Zeugen. Die Ermittler fragen: Sind zwischen Samstag und Donnerstag jemandem in diesem Bereich Personen aufgefallen? Hielten auf dem Parkplatz verdächtige Fahrzeuge? Aufgrund der Menge an entsorgten Behältnissen muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter mit einem PKW, Transporter oder LKW vor Ort waren. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

