Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 29.09.2022 Gegenstand auf Fahrzeug geworfen in Bad Nauheim - Polizei bittet um Hinweise! + Fahrrad- und Rollerdiebe am Südbahnhof in Bad Vilbel + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 29.09.2022

Gegenstand auf Fahrzeug geworfen - Polizei bittet um Hinweise! Bad Nauheim: Eine 21-Jährige Frau Wetterauerin fuhr am Mittwochabend (28.9.) über die Bundesstraße 3 in Richtung Friedberg. Gegen 19.45 Uhr befand sie sich in Höhe der Abfahrt Steinfurth als plötzlich ein Gegenstand auf ihrer Windschutzscheibe aufschlug und diese erheblich beschädigte. Offenbar hatte ein bislang Unbekannter von der Brücke über die B3 einen Gegenstand auf den schwarzen Peugeot 206 der jungen Frau geworfen. Es scheint einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass die Scheibe nicht durchschlagen wurde. So blieb es bei einem Schrecken der Fahrerin und ihres 24-jährigen Beifahrers. Der am Fahrzeug entstandene Schaden ist mit mehreren hundert Euro zu beziffern. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise von Zeugen auf den Täter: Wer kann Hinweise zu Personen geben, die sich am Mittwoch um 19.45 Uhr auf der Überführung der B3 Höhe Abfahrt Steinfurth befanden? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 06031/601-0 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

+

Diebe brechen Tür auf und klettern durchs Fenster Wöllstadt: Sachschaden richteten Einbrecher in der Nacht von Mittwoch (28.9.) auf Donnerstag (29.9.) in der Apotheke in der Frankfurter Straße in Nieder-Wöllstadt an. Mit massiver Gewalt verschafften sie sich Zugang über die Eingangstür und entwendeten etwas Bargeld. Der angerichtete Schaden liegt ist wesentlich größer. Er beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Auch in das Bürgerhaus in der Paul-Hallmann-Straße stiegen Diebe in der gleichen Nacht ein. Offenbar durch ein gekipptes Fenster gelangten die Täter in das Gebäude, wo sie ein Mikrofon entwendeten. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen ist bislang unklar. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet um Hinweise von Zeugen.

+

VW überschlägt sich

Ortenberg: Auf ihrem Weg von Ortenberg nach Eckartsborn geriet eine junge Frau Mittwochnacht (28.9.) von der Straße ab. Der VW Caddy der 18-jährigen Wetterauerin geriet an der Kreuzung Lauterbacher Straße/Lustgraben gegen 23.30 Uhr in den Straßengraben, überschlug sich und blieb schließlich auf den Rädern stehen. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht, ein Rettungswagen brachte sie zur Abklärung in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

+

Fahrrad- und Rollerdiebe am Südbahnhof

Bad Vilbel: Die Besitzerin eines grauen Pedelecs stellte dies am Mittwoch (28.9.) gegen 8 Uhr am Südbahnhof in einem Fahrradständer ab. Das hochwertige Rad der Marke Cube sicherte sie mit einem Faltschloss. Als die Radlerin gegen 18.30 Uhr zum Abstellplatz zurückkehrte waren das etwa 3000 Euro teure Pedelec als auch das Faltschloss verschwunden. Diebe hatten es im Laufe des Tages offenbar entwendet. Bereits zwischen Sonntag (18.9.) und Dienstag (27.9.) verschwand am Südbahnhof ein Motorroller der Marke Kwang Yang. Das silber-schwarze Zweirad im Wert von etwa 300 Euro war mit Lenkradschloss gesichert und wurde offenbar ebenfalls entwendet. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 ermittelt in beiden Fällen wegen schweren Diebstahls und sucht Zeugen.

+

Zusammenstoß zwischen Radler und Kind geht glimpflich aus Bad Vilbel: Zu einem Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Kind kam es am Donnerstag (29.9.) in der Homburger Straße. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 14-Jähriger mit seinem Mountainbike den Gehweg in der Homburger Straße in Richtung Massenheim. Es kam zum Zusammenstoß mit einer 7-Jährigen, als diese vom Grundstück auf den Bordstein trat. Das Mädchen kam mit leichten Verletzungen zu Abklärung in ein Krankenhaus. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell