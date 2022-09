Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Von der Straße abgekommen und überschlagen in Limeshain ++ Mit Gully Scheibe eingeschlagen - Wertsachen gesucht in Bad Vilbel ++ Geldbörse lockt-PKW aufgebrochen in Friedberg ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 26.09.2022

Diebe entwenden E-Bikes

Butzbach: Im Laufe der Nacht von Freitag (23.9.) auf Samstag (24.9.) entwendeten bislang Unbekannte zwei Fahrräder in Ostheim. Die beiden E-Bikes der Marke Cube waren in einer Garage in der Straße "Am Anger" abgestellt als der Dieb sich ihrer bemächtigte. Das Herren- und das Damenrad des Typs Kathmandu haben einen Wert von insgesamt etwa 7000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-0 entgegen.

+

Geldbörse aus Bäckerei entwendet

Bad Nauheim: Das Portemonnaie einer Bäckereiangestellten entwendeten dreiste Diebe am Samstag (24.9.) aus dem Laden in der Bahnhofsallee. Gegen 9.45 Uhr griffen zwei Männer nach der Börse, die auf einem Tisch im rückwärtigen Teil der Bäckerei abgelegt war. Neben Bargeld von mehreren hundert Euro entwendeten sie mit der Börse auch zwei Kreditkarten und persönliche Papiere der Frau. Bei den beiden Tätern soll es sich um ungepflegte Männer mit schwarzen Haaren gehandelt haben. Einer der beiden habe eine dunklere Hautfarbe, einen Schnurrbart und habe eine grüne Jacke getragen. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls.

+

In Einfamilienhaus eingestiegen

Friedberg: In Ockstadt verschafften sich Einbrecher zwischen Samstag (24.9.) 15 Uhr und Sonntag (25.9.) 17 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Heckborn". Über einen Lüftungsschacht und eine eingeschlagene Scheibe gelangten der oder die Täter ins Hausinnere und suchten nach Diebesgut. Sie fanden Bargeld im Wert von mehreren 100 Euro und verschwanden über die Terrasse. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel.: 06031/601-0.

+

Geldbörse lockt - PKW aufgebrochen

Friedberg: Einen Mercedes der C-Klasse öffneten Einbrecher in der Nacht von Sonntag (25.9.) auf Montag (26.9.) in der Katharina-Schackey-Straße. Sie schlugen die rechte hintere Seitenscheibe des PKW ein und entwendeten eine im Fahrzeug gelegene Geldbörse, samt Bank- und Kreditkarten, Versicherungskärtchen, Ausweis, Führerschein und Kleingeld. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor Taschen, Jacken oder Geldbörsen im Auto zu hinterlassen. Das Auto ist kein Tresor! Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

+

Vorderes Kennzeichen entwendet

Bad Vilbel: Auf das amtliche Kennzeichen eines weißen Ford Transit hatten es Diebe am Freitag (23.9.) im Schlesienring abgesehen. Zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr entwendeten sie das vordere Nummernschild FB-UN 12 von dem geparkten Transporter. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

+

Mit Gully Scheibe eingeschlagen - Wertsachen gesucht Bad Vilbel: Mit einem Gullydeckel schlug ein bislang Unbekannter in den frühen Morgenstunden am Montag (26.9.) die linke hintere Seitenscheibe eines PKW Kia in Massenheim ein. Im Anschluss öffnete er die Seitentür des "An der Au" geparkten Fahrzeuges und durchwühlte Rückbank und Kofferraum. Mit Bargeld im Wert von ca. 200 Euro flüchtete der Vandale unerkannt. Der Sachschaden dürfte deutlich größer sein, als der des Diebesguts. Die Polizei Bad Vilbel sucht Zeugen der Tat und fragt: Wem ist gegen 2.25 Uhr am Montag im Bereich der Straße "An der Au" etwas aufgefallen? Wer kann Hinweise auf Personen geben, die den Gullydeckel anhoben? Hinweise werden unter Tel.: 06101/5460-0 entgegen genommen.

+

Leicht Verletzte und hoher Sachschaden I Ranstadt: Eine Verletzte und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls am Samstag (24.9.) zwischen Nidda und Ranstadt. Gegen 10.50 Uhr verlor eine 27-Jährige Golffahrerin auf der B457 die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung. Dabei überfuhr sie mehrere Verkehrszeichen. Andere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Mit leichten Verletzungen brachte ein Rettungswagen die Frau ins Krankenhaus. Ihr PKW musste mit Beschädigungen von etwa 10.000 Euro abgeschleppt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

+

Leicht Verletzte und hoher Sachschaden II Nidda: Eine 27-Jährige Audifahrerin kam am Samstag (24.9.) über die Kreisstraße aus Geiß-Nidda. An der Einmündung zur Bundesstraße Richtung Berstadt fuhr sie gegen 11.20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen über die Einmündung hinaus und kam in einem Teil des dortigen Rücklaufbeckens zum Stehen. Dabei verletzten sich die die junge Frau sowie ihre beiden im Auto befindlichen Kinder leicht und wurden ins Krankenhaus zur weiteren Abklärung verbracht. Die Feuerwehr erschien an der Unfallstelle, um ein Absacken des grauen Audi zu verhindern. Letztlich musste das Fahrzeug von einem Abschleppdienst geborgen und von der Unfallstelle gebracht werden. Aufgrund des Aufpralls beim Unfall hatten die Airbags ausgelöst. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

+

Von der Straße abgekommen und überschlagen Ortenberg: Auf der Landstraße 3184 kam es zwischen Ortenberg-Wippenbach und Ranstadt-Bobenhausen Sonntagnacht zu einem Verkehrsunfall. Der 33-jährige Fahrer eines Lexus kam gegen 01.30 Uhr in einer Linkskurve von der regennassen Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem Acker zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug hatte nur noch Schrottwert. Es musste abgeschleppt werden. Da der Mann alkoholisiert schien, musste er auf der Polizeistation eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

+

Scheiben der Haltestelle zerstört

Limeshain: Scheiben der Bushaltestelle in der Hofgartenstraße in Rommelhausen gingen zwischen Samstagnachmittag (24.9.) und Sonntagvormittag (25.9.) zu Bruch. Offenbar wurden sie vorsätzlich zerstört. Der Schaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen.

+

Mit Motorrad in den Straßengraben

Altenstadt: Auf seinem Weg von Altenstadt Richtung Stammheim verlor ein Motorradfahrer am Sonntag (25.9.) die Kontrolle über seine KTM-Maschine. Gegen 20.20 Uhr geriet der 26-jährige Fahrer in den Straßengraben und verletzte sich dabei schwer am Bein. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Maschine entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000.-EUR. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell