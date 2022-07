POL-PPRP: Widerstand gegen Kommunalen Vollzugsdienst

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 25.07., 12 Uhr bis zum 27.07.2022, 5 Uhr, brachen Unbekannte in eine Garage in der Ebernburgstraße ein. Aus der Garage wurde ein Hochdruckreiniger gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600,- Euro. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

