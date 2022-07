POL-PPRP: Diebstahl aus Schulräumen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmittag (26.07.2022), gegen 13:00 Uhr, wurde ein 54-Jähriger in einer Bank in der Bismarckstraße von einem Unbekannten beleidigt. Der Unbekannte versuchte darüber hinaus dem 54-Jährigen ins Gesicht zu schlagen und trat ihm gegen das Schienbein. Der 54-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer konnte ...

