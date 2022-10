POL-WE: Pressemeldung der Polizeidirektion Wetterau vom 04.09.2022 Neue Codieraktion der Polizei Bad Vilbel

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Neue Codieraktion der Polizei Bad Vilbel Bad Vilbel: Am Donnerstag den 13.10.2022 wird es wieder eine Codieraktion der Polizei geben. Auf dem Hof der Polizeistation im Riedweg versieht Polizeioberkommissarin Julia Kolwes Fahrräder und Werkzeug mit dem sogenannten F.E.I.N.-Code. Diese Markierung lässt Rückschlüsse auf den Eigentümer des Gegenstandes zu, erleichtert damit die Ermittlungsarbeit der Polizei und schützt vor Diebstahl. Codiert wird zwischen 9 Uhr und 16 Uhr. Ein Eigentumsnachweis (Kaufvertrag oder Rechnung) für den Gegenstand, welcher mit der Codierung versehen werden soll, ist unbedingt mitzubringen. Für E-Bikes bedarf es des Akku-Schlüssels. Räder aus Carbon können aufgrund ihrer Materialeigenschaften nicht codiert werden. Wer Interesse an einem der begehrten Termine für diesen kostenlosen Service hat, muss sich zu den normalen Geschäftszeiten unter der Rufnummer 06101/5460-60 anmelden. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme an der Veranstaltung zwingend erforderlich!

