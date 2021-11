Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (417/2021) Farbschmierereien auf Schulgelände in Bad Lauterberg - Polizei ermittelt

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Zechenstraße

Zwischen dem 8. und 12. Oktober 2021

BAD LAUTERBERG (jk) - Auf dem Gelände einer Schule in der Zechenstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte mutmaßlich zwischen dem 8. und 12. Oktober das Sportgerätehaus und den Neubaukomplex mit Farbe beschmiert. Die Sachbeschädiger sprühten unterschiedliche Worte und Kürzel in verschiedenen Farben u. a. auf Wände, Fenster und ein Garagentor. Die Höhe des verursachten Sachschadens steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

