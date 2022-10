Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch scheitert + Kind schwerverletzt + Drei verletzte Personen nach Unfall auf der B 455

Friedberg (ots)

Niddatal- Ilbenstadt: Einbruch scheitert

Rund 500 Euro hohe Schäden entstanden bei dem versuchten Einbruch in einen Blumenladen in der Straße Hinter der Au. Zwischen Montag, 3. Oktober, 18 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, beschädigte ein Dieb eine Scheibe und die Eingangstür, gelangte aber nicht ins Innere. Die Kripo in Friedberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Niddatal- Assenheim: Kind schwerverletzt

In der Nieder-Wöllstädter Straße kollidierte am Dienstag, 4. Oktober, gegen 15.55 Uhr ein VW Touran mit einem Kind, dass sich offenbar von der Hand der Mutter losgerissen hatte und auf die Straße gerannt war. Der 4-Jährige aus Niddatal kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Der 82-jährige Fahrer aus Niddatal blieb unverletzt, am VW entstand offenbar kein Schaden.

Wölfersheim: Drei verletzte Personen nach Unfall auf der B 455

Drei leichtverletzte Personen und etwa 50.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstag, 4. Oktober, gegen 17 Uhr auf der B 455 in Fahrtrichtung Berstadt passierte. Kurz nach der Einmündung zur A45 bemerkte offenbar eine 47-jährige Ford-Fahrerin aus Hungen zu spät, dass der vor ihr fahrende 45-jährige Ford-Kleinbus-Fahrer aus Wölfersheim die Geschwindigkeit wegen eines Pannenfahrzeugs an der Seite drosselte. Die 47-Jährige fuhr auf den Vordermann auf, der Kleinbus wurde durch den Aufprall gegen einen Mercedes-Kleinbus abgeleitet, dessen 18-jähriger Fahrer aus Ranstadt nach links auf die B455 Richtung Wölfersheim abbiegen wollte. Der 18-Jährige und seine 21-jährige Mitfahrerin aus Ranstadt verletzten sich dabei leicht und blieben vor Ort, die 47-Jährige kam leichtverletzt ins Krankenhaus. Im Ford Kleinbus befanden sich noch drei Mitfahrer aus Wölfersheim im Alter von 34, 21 und 23 Jahren, sie und der Fahrer blieben unverletzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell