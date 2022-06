Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung auf der Kirmes

Bad Hönningen (ots)

Am 26.06.22 gegen 21:45 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter einem 34-jährigen Geschädigten, welcher die Marktgasse in Bad Hönningen in Richtung der Kirmes entlang ging, unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Zudem zerriss er das T-Shirt des Geschädigten. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine ca. 1,75m große, männliche Person, welche ein graues T-Shirt und eine blaue Jeans mit weißen Schuhen trug. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell