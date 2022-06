Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Rheinpark Therme

Bad Hönningen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 25.06.22, 21:00 Uhr und dem 26.06.22, 08:00 Uhr kam es auf dem Schotterparkplatz neben der Rheinpark Therme in Bad Hönningen zu einer Verkehrsunfallflucht an einem dort geparkten schwarzen VW Puma. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallverursachers dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644/9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell