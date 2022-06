POL-FR: March-Neuershausen - Diebstahl von Baumaschinen, Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Breisach - Am Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach einen Autofahrer in der Hafenstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest zeigte eine Alkoholkonzentration von 1,69 Promille an, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und auch durchgeführt wurde. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde in Verwahrung genommen. Es folgt eine Anzeige an die ...

