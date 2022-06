Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Versuchter Raub in Apotheke - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 11.06.2022, wurde der Polizei in Freiburg gegen 12.50 Uhr ein versuchter Raub in einer Apotheke in der Hornusstraße gemeldet. Deren Inhaberin teilte mit, dass eine maskierte, männliche Person die Apotheke betreten und Geld von ihr gefordert habe. Nachdem sie dieser Aufforderung nicht nachkam, habe sich der Täter über den Verkaufstresen gelehnt und womöglich die offene Kasse ohne Geldinhalt bemerkt. In der Folge verließ er die Apotheke ohne Raubgut und fuhr auf einem schwarzen Motorroller, der vor der Apotheke abgestellt war, in Richtung Kehler Straße davon. Bei dem versuchten Raub wurde keine Person verletzt. Zum Tatzeitpunkt hielten sich lediglich die Inhaberin und der unbekannte Täter in der Apotheke auf. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 165 cm groß, weder dicke noch dünne Statur, er trug eine schwarze lange Hose, eine schwarze lange Jacke und einen schwarzen Motorradhelm sowie eine weiße FFP2-Maske. Der Unbekannte führte nach derzeitigen Erkenntnissen keine Waffe bei sich. Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem unbekannten Täter geben können. Unmittelbar vor dem Überfall habe noch eine Kundin in der Apotheke eingekauft, die möglicherweise Angaben machen könnte.

ek

