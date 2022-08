Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kapellen-Drusweiler Landwirtschaftlicher Anhänger verursacht erheblichen Sachschaden

Kapellen-Drusweiler (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 120.000.- Euro richtete ein Land- und Fortwirtschaftlicher Anhänger am Kaplaneihof an. Nachdem die Keile unter dem Anhänger, welcher in einer Scheune abgestellt war, vom Eigentümer entfernt wurden, machte sich der Anhänger nach etwa 10 Minuten selbständig und rollte aus der Scheune die leicht abschüssige Wiese hinab, bis er von einem abgestellten Traktor der Marke Fendt gestoppt wurde. An dem Traktor entstand ein Sachschaden in Höhe von 120.000.- Euro.

