POL-PDLD: Gleisweiler - Stoffdach aufgeschlitzt

Gleisweiler (ots)

Von Unbekannten wurde das Stoffdach eine Audi Cabrio aufgeschlitzt, der in den zurückliegenden Tagen auf einem Parkplatz an der L507 abgestellt war. Als der Fahrzeugbesitzer heute (29.08.2022) gegen 13 Uhr an sein Auto kam, bemerkte er den Aufbruch. Ob es ein Tatzusammenhang mit dem PKW-Aufbruch in Hainfeld gibt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Unbekannten konnten durch das Aufschlitzen die Beifahrertür des Fahrzeugs öffnen, wo sie anschließend das verschlossene Handschuhfach aufbrachen. Zudem wurde ein Kabelbaum beschädigt. Ersten Ermittlungen haben die Täter einen kleineren Betrag von Bargeld aufgefunden und mitgenommen. Auch hier liegt die Schadenhöhe bei über 5.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Polizei Edenkoben sucht unter der Telefonnummer 06323 9550 Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können.

