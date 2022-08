POL-PDLD: Roschbach - 99 km/h statt 70km/h

Lustadt (ots) - Ein unbekannter Täter entwendete am Samstagabend zwischen 23 Uhr und 23:20 Uhr von einer Weide in den Niedergärten in Lustadt zwei Schafe. Ein weiteres Schaf konnte bei der Anzeigenaufnahme vor Ort gefesselt, aber unverletzt festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de ...

mehr