Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (62/2022) Demo von Corona-Kritikern in Duderstadt - Polizei schließt neun Teilnehmende aus

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (khw) - Am heutigen Montag (31.01.2022) kam es abermals in Duderstadt auf der Markstraße um 18.00 Uhr zu einer Versammlung der Gruppe "Freie Niedersachsen." Die Versammlung war bei der Versammlungsbehörde nicht angezeigt. Auf dem Messangerdienst "Telegram" wurde zuvor ein entsprechender Aufruf von der Polizei festgestellt.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr versammelten sich in der Spitze knapp 50 Personen im Bereich des historischen Rathauses innerhalb der Fußgängerzone. Eine Leiterin der Versammlung gab sich auf mehrfaches Nachfragen des Einsatzleiters schließlich zu erkennen. Die Versammlungsteilnehmer bewegten sich anschließend unter Mitführen von Kerzen auf der Marktstraße in verschiedene Richtungen.

Im weiteren Verlauf wurden neun Teilnehmer aus der Versammlung ausgeschlossen und Platzverweise erteilt, weil sie keine FFP2-Masken trugen. Hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gem. der Nds. Corona-Verordnung eingeleitet.

In zwei Fällen verweigerten ehemalige Versammlungsteilnehmer zudem die Personalienangabe und wurden daraufhin zum Zwecke der Identitätsfeststellung in Gewahrsam genommen und der Dienststelle zugeführt. Nach zweifelsfreier Feststellung der Person konnten diese anschließend entlassen werden. In einem Fall wurde nach verbaler Beleidigung von Einsatzkräften ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen die Versammlungsleiterin wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Nds. Versammlungsgesetz eingeleitet, weil sie ihren Pflichten als Versammlungsleiterin nicht nachgekommen war.

Insgesamt verhielten sich die Versammlungsteilnehmer wenig kooperativ. Durch Passanten und Anwohner kam es vereinzelt zu Unmutsäußerungen gegen die Versammlungsteilnehmer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell