Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (59/2022) Nach Einbruch in Wohnung in der Straße "Auf dem Greite" - Nachbar gibt Hinweis auf drei verdächtige Personen, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Auf dem Greite

Mittwoch, 26. Januar 2022, zwischen 11.15 und 12.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Auf dem Greite" haben Unbekannte am vergangenen Mittwoch (26.01.22) nach ersten Informationen einen Ring und eine Uhr gestohlen. Der Gesamtwert soll mehrere hundert Euro betragen.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 11.15 und 12.20 Uhr. Um in die Wohnung zu gelangen, brachen die Täter die Eingangstür auf. Ein Nachbar konnte wenig später einen unbekannten Mann und zwei Frauen vor dem Haus beobachten.

Ob es sich bei ihnen um die gesuchten Einbrecher handelt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Beschreibung:

1) Mann: ca. 175-185 cm groß, schlanke Statur, dunkle Bekleidung 2) Frau: ca. 160 cm groß, schlanke Statur, dunkle Bekleidung, trug ein schwarzes Cap 3) Frau: ebenfalls ca. 160 cm groß, offenes, schulterlanges, schwarzes Haar, schlanke Statur, dunkle Bekleidung.

Wer die Personen in der Straße "Auf dem Greite" gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell