POL-GÖ: (56/2022) Auf der L 567 entgegenkommenden PKW ausgewichen - Citroen prallt gegen Leitplanke, mutmaßlicher Unfallverursacher geflüchtet, Zeugen gesucht

Gemeinde Friedland, Landesstraße 567 zwischen Lichtenhagen und Ludolfshausen Donnerstag, 27. Januar 2022, gegen 11.00 Uhr

GEMEINDE FRIEDLAND (jk) - Auf der L 567 zwischen Lichtenhagen und Ludolfshausen (Landkreis Göttingen) ist am Donnerstagmorgen gegen 11.00 Uhr ein Autofahrer bei einem Ausweichmanöver gegen die Leitplanke geprallt. An dem Citroen des Mannes entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Er selbst blieb unverletzt.

Nach Angaben des Göttingers kam ihm während der Fahrt in Richtung der Ortschaft Ludolfshausen plötzlich ein unbekannter grauer Wagen teilweise auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Citroenfahrer eigenen Angaben zufolge nach rechts ausweichen. Hierbei stieß er gegen die Schutzplanke.

Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Friedland, Telefon 05504/937900.

