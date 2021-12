Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrerin verletzte sich bei Sturz schwer

Ludwigslust (ots)

Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich am Sonntagabend in Dabel eine 33-jährige Frau schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge war sie beim Überqueren einer Kreuzung aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Zweirad gestürzt. Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und informierte die Rettungskräfte, die die aus Litauen stammende Frau wenig später in ein Krankenhaus brachten. Da bei der Fahrradfahrerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, erfolgte anschließend im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell