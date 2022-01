Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (60/2022) Ermittlungen zu Unfall im Dezember - Smartfahrer kollidiert bei Ausweichmanöver auf L 569 mit Leitpfosten, mutmaßlicher Unfallverursacher unbekannt

Göttingen (ots)

Landesstraße 569 zwischen Diemardener Kreisel und Göttingen-Geismar Freitag, 10. Dezember 2021, gegen 06.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall auf der L569 am 10. Dezember vergangenen Jahres, sucht die Polizei in Friedland nach Zeugen.

An jenem Morgen gegen 06.00 Uhr war ein Autofahrer aus der Gemeinde Gleichen mit seinem Smart vom Diemardener Kreisel in Richtung Göttingen unterwegs. Nach Schilderung des 45-Jährigen kam ihm auf der Strecke unvermittelt auf seinem Fahrstreifen ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, das gerade ein anderes Auto überholte. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Smartfahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr weiter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Friedland, Telefon 05504/937900.

