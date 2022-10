Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Audi touchiert + Buchstaben in Lack geritzt + VW beschädigt + Dieseldiebstahl

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Audi touchiert

Kratzer an beiden linken Türen hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem in der Ritterstraße geparkten silberfarbenen Audi Q3. Die Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden am Mittwoch, 5. Oktober, zwischen 20.30 Uhr und 21.40 Uhr, der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach: Buchstaben in Lack geritzt

Mehrere Buchstaben ritzten Unbekannte in den roten Lack eines geparkten Mazda Kombi und verursachten damit Schäden von mehreren hundert Euro. Die Sachbeschädigung passierte am Dienstag, 4. Oktober, zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr in der Mauerstraße. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Ortenberg- Bergheim: VW beschädigt

Schäden in Höhe von etwa 2.500 Euro hinterließen Unbekannte an einem geparkten braunen VW Tuareg in der Straße Am Borngarten. Offenbar traten sie gegen den PKW und zerkratzten ihn zudem mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Karben: Dieseldiebstahl

Auf dem Baustellengelände an der B521 neben dem Stromumspannwerk entwendeten Unbekannte Dieselkraftstoff aus drei Baustellenfahrzeugen. Der Kraftstoff im Wert von etwa 850 Euro kam zwischen Mittwoch, 5. Oktober, 18 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr abhanden. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise: Wem sind im angegebenen Zeitraum Personen und Fahrzeuge auf dem Gelände aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06101-54600.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

