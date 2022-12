POL-SO: Einbruch

Rüthen (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 17.00 Uhr bis 22.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Steinpfad ein. Die Scheibe einer Terrassentür wurde eingeschlagen und die Täter gelangten in die Wohnräume. Hier durchwühlten sie deliktstypisch Schränke und Kommoden. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie offensichtlich auch fündig. ...

