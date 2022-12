Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Pkw-Brand auf einem Hofgelände

Lippstadt (ots)

Zu einem Brand eines Pkw auf einem Hofgelände an der Benninghauser Heide, wurden am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, Feuerwehr und Polizei gerufen. Auf dem Hof brannte ein abgestellter Pkw. Die Feuerwehr führte den Löschangriff durch. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten der Wache Lippstadt weitere Sachbeschädigungen auf dem Hof fest. Unter anderem wurden 1 Pkw-Anhänger und drei weitere geparkte Pkw beschädigt (Reifen zerstochen - mit Farbe beschmiert). An einem auf dem Hof befindlichen Verkaufsraum wurden ebenfalls diverse Beschädigungen festgestellt. Bei Ausbruch des Brandes am Pkw, konnte der Eigentümer eine Person feststellen, die sich von dem Hofgelände in unbekannte Richtung entfernte. Zur Beschreibung ist nur bekannt, dass die Person eine schwarze Hose und eine schwarze Steppjacke mit Kapuze trug. Zudem sei der "hüpfende" Gang auffällig gewesen. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde festgestellt, dass sich im Innenraum des Pkw eine geöffnete Gasflasche befand. Die Polizei geht daher von einem vorsätzlichen Brandgeschehen aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung und Sachbeschädigungen wurde in Form einer Strafanzeige eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen festgestellt haben oder anderweitig Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (AG)

