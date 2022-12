POL-SO: Soest - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Lippstadt (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, befuhr eine 67 Jahre alte Frau aus Lippstadt mit einem Fahrrad die Gaußstraße in Richtung Planckstraße. Sie beabsichtigte in Höhe Hausnummer 24 auf den Radweg zu wechseln. Zur gleichen Zeit rangierte ein 38 Jahre alter Mann aus Geseke mit einem Klein-Lkw der Marke VW Crafter auf der Gaußstraße. Bei dem Rangiermanöver übersah er offensichtlich die ...

