Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Unfall mit Schulbus

Lippetal (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 07.50 Uhr im Einmündungsbereich der Nordwalder Straße und der Kleestraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein mit circa 50 Kindern besetzter Schulbus befuhr die vorfahrtberechtigte Nordwalder Straße in Fahrtrichtung Brockhausen. Im Bereich der Einmündung der Nordwalder Straße und der Kleestraße, missachtete ein Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Vorfahrt des Schulbusses und bog nach links auf die Nordwalder Straße in Richtung Hovestadt ein. Der 66-jährige Busfahrer aus Lippetal leitete umgehend eine Vollbremsung ein, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Aufgrund der Vollbremsung stürzten sechs Schulkinder im Alter von 6 bis 15 Jahren in dem Schulbus und verletzten sich dabei leicht. Der Pkw entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte aber kurz darauf an der Anschrift des Fahrzeughalters durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrzeugführers wurden durch das zuständige Verkehrskommissariat aufgenommen und dauern derzeit an.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell