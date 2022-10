Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Transporter

Zwischen Freitag, 21. Oktober 2022, 23.30 Uhr, und Samstag, 22. Oktober 2022, 10:55 Uhr, kam es in der Straße Thujaweg zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter brach gewaltsam das Schloss eines Transporters auf und gelang in den Innenraum des grauen Opels. Bisher ist kein Diebesgut bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg - Fensterscheibe beschädigt

Am Samstag, 22. Oktober 2022, gegen 04.30 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Winkler-Straße zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe eines dortigen Verwaltungsgebäudes, in dem sie mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe schlugen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 22. Oktober 2022, gegen 17.30 Uhr, kam es in der Garreler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg und eine 34-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen befuhren die Garreler Straße in Richtung Varrelbusch. Der 20-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen. Dies erkannte die 34-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem PKW auf den PKW des 20-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 20-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW wurden beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 22. Oktober 2022, gegen 06.50 Uhr, kam es in der Straße Industriezubringer auf dem Parkplatz einer dortigen Diskothek zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen einem 21-jährigen Mann aus Oldenburg und weiteren, bisher unbekannten männlichen Personen zu einer Auseinandersetzung. Im Zuge dessen soll eine Person dem 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen und am Boden liegend getreten haben. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell