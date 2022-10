Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Körperverletzung

Am Freitag, 21. Oktober 2022 um etwa 21:50 Uhr, geriet ein 30-jähriger Cloppenburger im Emsteker Generationenpark mit zwei jugendlichen Personen in Streit. Die Jugendlichen verließen daraufhin den Park. Kurze Zeit später kam es zu einer weiteren verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 30-jährigen Cloppenburger und einer weiteren Gruppe von Jugendlichen. Zwei Jugendliche wurden leicht verletzt. Dem Cloppenburger wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Cloppenburg - Diebstahl einer Handtasche Am Freitag, 21. Oktober 2022 um 11:30 Uhr, wurde in einem Supermarkt in Cloppenburg an der Soestenstraße die Handtasche einer 82-jährigen Cloppenburgerin samt Inhalt aus dem Einkaufswagen gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 21. Oktober 2022 um 08:00 Uhr, befuhr eine 41-jährige Cloppenburgerin mit ihrem PKW in Cloppenburg die B213 (Vahrener Damm) in Richtung Cloppenburg. Sie musste verkehrsbedingt vor der Ampelkreuzung halten. Dieses bemerkte der hinter ihr in gleicher Richtung fahrende 26-jährige PKW-Fahrer aus Menslage zu spät und fuhr auf den PKW der Cloppenburgerin auf. Durch den Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Emstek - Verkehrsunfall

Am Freitag, 21. Oktober 2022 um 14:37 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Emsteker mit seinem PKW in Emstek den Herzog-Erich-Weg in Richtung Zum Gogericht. Er beabsichtigte, den Kreuzungsbereich in Richtung Drantum zu überqueren. Dabei missachtete er die Regel "rechts vor links", so dass es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 58-jährigen Emstekers kam, der die Straße Zum Gogericht befuhr. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand allerdings Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 21. Oktober 2022 um 21:40 Uhr, befuhr eine 18-jährige Regensburgerin in Löningen die Menslager Straße in Richtung Löningen. In einer Rechtskurve kam sie auf Grund starken Nebels nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug schließlich nach links in den Straßengraben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden.

Lindern - Verkehrsunfall

Am Freitag, 21. Oktober 2022 um 22:53 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Weyhe mit seinem PKW in Lindern die Straße Zur Radde in Fahrtrichtung Lindern. Vor ihm fuhr ein 20-jähriger Molberger mit seinem PKW in die gleiche Richtung, der seinerseits hinter einem LKW fuhr. Der 22-jährige Mann aus Weyhe setzte zum Überholen an. Als dieser sich bereits im Überholvorgang befand, scherte der 20-jährige Molberger ebenfalls zum Überholen aus, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden PKW kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Mann aus Weyhe stand zudem unter dem Einfluss alkoholischer Getränke.

