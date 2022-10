POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 21/22.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - OT Ramsloh - Diebstahl aus Rohbau - Bislang unbekannte Täter entwenden in der Nacht vom 20.10.2022 auf den 21.10.2022, in 26683 Saterland/OT Ramsloh, im "Dr. h.c-Peter-Waskönig-Ring", diverse Kabel aus einem Rohbau. Es entsteht ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei im Saterland (04498-923770) oder der Polizei in Friesoythe ...

mehr