Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Von der Fahrbahn abgekommen

Ahaus-Wüllen (ots)

Ein Autofahrer ist am Dienstag, 28.06.2022, in Ahaus-Wüllen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der 46-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Gegen 14.50 Uhr hatte der Stadtlohner die Kreisstraße 20, Düwing Dyk, in Richtung Ahaus befahren. Dort kam das Fahrzeug von der Straße ab, geriet in den daneben liegenden Graben und stieß gegen einen Straßenbaum. Kräfte der Feuerwehr befreiten den eingeklemmten Fahrer aus dem Auto. Ein Rettungswagen brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell