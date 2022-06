Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zum Beitrag "Mopedfahrer verunfallt - Verursacher flüchtet" vom 15.06.2022

Steinbach-Hallenberg (ots)

Zum Pressebericht vom 15.06.2022 "Mopedfahrer verunfallt - Verursacher flüchtet" gibt es weitere Erkenntnisse. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einem silberfarbenen BMW mit dem Kennzeichenfragmenten SM-B handeln. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Personen kennen, die ein solches Fahrzeug führen und am Unfalltag auf der Straße "Am Schertzer" in Steinbach-Hallenberg in Richtung Ortsmitte unterwegs waren. Hinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen.

