Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Freitag, 21. Oktober 2022, um 7:38 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Vechta auf der Telbraker Straße in Richtung Oyther Straße. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt fuhr auf Straße Hoher Esch in Richtung Telbraker Straße und missachtete die Vorfahrt des anderen Autofahrers. Es kam zur Kollision und sein Fahrzeug kam in der Straße Auf dem Horn zum Liegen. Durch den Unfall wurde der 31-jährige Mann zunächst eingeklemmt, durch die Feuerwehr befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Mann wurde leicht verletzt. Außerdem wurde eine Mauer und ein weiterer Pkw beschädigt. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 31-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Telbraker Straße wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis ca. 10 Uhr gesperrt.

Vechta - Ladendieb flüchtet / Zeuge gesucht

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 17.20 Uhr, wollte ein unbekannter Ladendieb einen Verbrauchermarkt in der Oldenburger Straße samt Diebesgut in Form einer Whiskeyflasche verlassen. Ein bislang unbekannter Zeuge schritt ein und versuchte den Ladendieb festzuhalten. Dieser konnte sich jedoch losreißen, wodurch der Zeuge zu Fall kam. Dabei fiel dem unbekannten Täter die Flasche aus der Hand, sodass diese zerbrach. Anschließend flüchtete er. Die Polizei sucht nun den Zeugen sowie Personen, die Angaben zum unbekannten Täter machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 15.10 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann aus Damme von drei bislang unbekannten Personen bei einer Treppe hinter einem Verbrauchermarkt in der Straße Im Hofe geschlagen und getreten. Die drei Personen sollen ca. 20-30 Jahre alt gewesen sein. Einer der Personen habe eine Glatze gehabt und sei circa 190 cm groß gewesen. Der Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Polizeibeamte stellen verdächtige Personen

Am Freitag, 21. Oktober 2022, um 1.45 Uhr, fiel Polizeibeamten während der Streifenfahrt auf, dass zwei verdächtige Personen fluchtartig den rückwärtigen Bereich eines Baumarktes in der Gutenbergstraße verließen. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle stellten sie bei den beiden Personen Diebesgut, Werkzeuge, Betäubungsmittel sowie ein hochwertiges Fahrrad fest. Das Diebesgut stammte aus einem Container, welcher auf dem Hinterhof des Baumarktes stand. Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter von 34 und 31 Jahren aus Vechta. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Pedelec-Diebstahl

Am Montag, 17. Oktober 2022, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke WINORA, Sinus iX10, welches verschlossen Am Markt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec

Am 13. Oktober 2022, zwichen 07.00 Uhr und 17.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Zündapp vom Holdorfer Bahnhof. Das schwarze Fahrrad verfügt über 21-Gänge. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Versuchter Einbruch in einen Wohnwagen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19. Oktober 2022, 22.00 Uhr, und Donnerstag 20. Oktober 2022, 11.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person gewaltsam in einen Wohnwagen in der Jagdhornstraße einzudringen. Hierbei wurde die Tür beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19. Oktober 2022, 22.00 Uhr und Donnerstag, 22. Oktober 2022, 11.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen durch eine seitliche Eingangstür in einen Supermarkt in der Mühlenstraße einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Bakum - Einbrüche

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19. Oktober 2022, 20.00 Uhr, und Donnerstagabend, 20. Oktober 2022, 17.45 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus sowie in eine angrenzende Lagerhalle bzw. Garage in der Schledehausener Straße ein. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Auf dem gleichen Grundstück verschafften sie sich zudem Zugang zu einer Werkstatt. Hier wurden Schränke durchwühlt und darüber hinaus eine Tür zu einer angrenzenden Wohnung geöffnet. Hier wurde Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Lohne - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, 21.50 Uhr legten bislang vier unbekannte Personen in der Jägerstraße Steine auf die Gleise des Bahnübergangs Ecke Voßbergstraße. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort. Die Steine konnten durch die eingesetzten Beamten entfernt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442/80846-0 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 21. Oktober 2022, 00:10 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Münsterstraße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergesellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz / Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, gegen 18.30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Vechta mit einem E-Scooter die Blumenstraße, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Zudem stand der 28-jährige Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,28 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 8.50 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger aus Steinfeld die Hufeisenstraße mit einem Pkw und musste an der Kreuzung anhalten. Beim Überqueren des Südrings übersah er eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades aus Damme, die den Südring in Richtung Vördener Straße befuhr. Daraufhin musste diese eine Gefahrenbremsung einleiten, kam ins Schleudern und stieß gegen den Pkw. Hierbei wurde die 17-Jährige leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, gegen 12.00 Uhr, fuhr ein 60-jähriger Autofahrer aus Barnstorf auf der Vechtaer Straße und wollte nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer durchfahrenden, vorfahrtsberechtigten 35-jährigen Autofahrerin aus Twistringen. Dabei wurde der Pkw des 60-jährigen Mannes gegen den Wagen eines 46-jährigen Fahrers aus Goldenstedt geschleudert, welcher von der Hauptstraße aus kommend auf die Vechtaer Straße abbiegen wollte. Die 25-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 14.40 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Lohne rückwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lindenstraße und stieß dabei gegen einen 70-jährigen Fußgänger. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

