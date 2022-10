Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19. Oktober 2022, 22.00 Uhr und Donnerstag, 20. Oktober 2022, 10.30 Uhr, hatte eine bislang unbekannte Person einen Skoda Octavia in der Forellenstraße geöffnet und nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Außerdem betrat eine bislang unbekannte Person am 19. Oktober 2022, gegen 23.40 Uhr, ein Grundstück in der gleichen Straße und versuchte ein Kleinkraftrad zu entwenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahrraddiebstahl

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, zwischen 16.20 Uhr und 16.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke BULLS, Sharptail 2, welches verschlossen in einem Fahrradstand des Bahnhofs abgestellt gewesen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cappeln - Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 18.18 Uhr, steckten eine männliche und eine weibliche Person diverse Zigarettenschachteln in einem Lebensmittelmarkt in der Cloppenburger Straße ein. Als sie von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden, flüchteten sie. Die weibliche Tatverdächtige, eine 22-jährige Frau, konnte im Nahbereich festgestellt werden. Die männliche Person konnte nicht angetroffen werden. Dieser wurde beschrieben als ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 - 190cm groß und schlank. Er war bekleidet mit einer hellen Basecap, einer hellen Hose und einer schwarzen Jacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, um 18.24 Uhr, fuhr ein 9-jähriges Kind mit einem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg der Cloppenburger Straße und stürzte alleinbeteiligt. Dabei verletzte sich das Kind leicht.

Bühren - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 11.23 Uhr, wollte ein 41-jähriger Sattelschlepperfahrer von der B69 nach links auf die A1 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten 86-jährigen Autofahrer aus Schneiderkrug. Dabei wurde der Mann aus Schneiderkrug leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Garrel - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 14.22 Uhr, fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Garrel auf der Garreler Straße in Richtung Garrel und wollte in den Grünen Weg abbiegen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg fuhr hinter der Frau und fuhr auf. Die 40-jährige Autofahrerin sowie ihr mitfahrendes Kind und der 21-jährige Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, zwischen 5.30 Uhr und 13.49 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der Hauptstraße in Richtung Nikolausdorf. Hier touchierte die Person einen in einer Parkbucht abgestellten Opel Astra, sodass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Die Person entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19. Oktober 2022, 22.00 Uhr und Donnerstag, 20. Oktober 2022, 5.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen einen Kleinbus der Marke Mercedes Benz Sprinter, welcher auf einem Parkstreifen in der Höhe einer Kirche in der Lindenallee stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 15.59 Uhr, wollte ein 60-jähriger LKW-Fahrer aus Cloppenburg von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Osterstraße abbiegen. Ein hinter ihm befindlicher 26-jähriger Autofahrer aus Essen (Oldenburg) wollte rechts am LKW vorbeifahren und ebenfalls rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Bei dem 26-jährigen Mann hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Oktober 2022, um 15.05 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Auto auf der Straße Im Holte in Richtung Elberger Straße und touchierte dabei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel Astra Station Wagon am Außenspiegel. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell