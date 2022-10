Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Mann bedroht Jugendlichen und erbeutet Bargeld

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, gegen 17.45 Uhr, hatte sich ein Jugendlicher aus dem Landkreis Osnabrück mit zwei Freunden im Außenbereich eines Verbrauchermarkts in der Straße Im Hofe aufgehalten, als sie von einer männlichen, augenscheinlich alkoholisierten Person angesprochen wurden. Während seine Freunde sich entfernten konnten, schlug der Mann dem Jugendlichen auf die Schulter. Im weiteren Verlauf soll der Mann den Jugendlichen mit einer Flasche bedroht haben und verlangte Geld. Dieser Aufforderung kam der Jugendliche nach und verstecke sich anschließend bis zum Eintreffen der Polizei. Noch am selben Tag konnte ein 24-jähriger Tatverdächtiger aus Damme ermittelt werden.

Lohne - Taschendiebstahl

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, gegen 11.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person in einem unbeobachteten Augenblick die Handtasche einer 62-jährigen Frau. Sie hatte sich zu dieser Zeit in einem Verbrauchermarkt in der Keetstraße aufgehalten. Die Tasche hing an einem Einkaufswagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Einbruch in einen Baucontainer

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. Oktober 2022, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 19. Oktober 2022, 7.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Baucontainer in der Oldenburger Straße ein und entwendeten diverse Bauwerkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum von Sonntag, 16. Oktober 2022, 16.00 Uhr bis Montag, 17. Oktober 2022, 14.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike, welches am Fahrradstand des Bahnhofes verschlossen abgestellt worden war. Das grün/schwarze Fahrrad der Marke Bulls verfügt über eine 27-Gang Kettenschaltung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Einbrüche und Einbruchsversuche

In der Nacht von Dienstag, 18. Oktober 2022, auf Mittwoch, 19. Oktober 2022, kam es in Vechta zu mehreren Einbrüchen, bzw. Einbruchsversuchen. Betroffen waren hierbei Restaurants in den Straßen An der Gräfte, Bremer Tor, in der Großen Straße sowie ein Schuhgeschäft am Bremer Tor und eine Bäckerei in der Großen Straße. Entwendet wurden hierbei u.a. Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Goldenstedt - Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. Oktober 2022, 13.00 Uhr und Mittwoch, 19. Oktober 202,2 9.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hasbachstraße. Bislang konnte noch nicht festgestellt werden, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Steinfeld - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. Oktober 2022, 17.00 Uhr und Mittwoch, 19. Oktober 2022, 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus drei Baumaschinen in der Straße Rouen Kamp insgesamt 400 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Pkw angegangen

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. Oktober 2022, 20.00 Uhr und Mittwoch, 19. Oktober 2022, 11.00 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Ford S-Max in der Hermann-Ehlers-Straße und durchsuchte das Fahrzeug nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Pkws angegangen

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. Oktober 2022, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 19. Oktober 2022, 10.15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Opel Signum in der Oyther Straße und entwendete u.a. eine Geldkassette mit Kleingeld. Ähnliches geschah in auf einem dortigen Parkplatz eines Mehrparteienhauses. Auch hier wurde aus einem VW Golf Kleingeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Sachbeschädigung an Fahrrad

In der Nacht von Dienstag, 18. Oktober 2022, auf Mittwoch, 19. Oktober 2022, zwischen 20.30 Uhr und 09.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen von einem Fahrrad das Vorderrad. Das Fahrrad stand im Hinterhof eines Dreiparteienhauses an der Straße Im Winkel. Das Vorderrad wurde wieder aufgefunden, jedoch wurde durch die Tat das Fahrrad beschädigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, um 11.30 Uhr, fuhr eine 33-jährige Frau aus Lohne auf dem Bergweg und geriet in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 19. Oktober 2022, um 11.12 Uhr, ging ein 3-jähriges Kind gemeinsam mit seiner Mutter auf dem linken Gehweg der Großen Straße in Richtung Bremer Tor. Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin fuhr an den beiden vorbei und es kam aufgrund eines zu geringen Abstandes zu einem Zusammenstoß, wodurch das Kind zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin fuhr unvermittelt weiter in Richtung Bahnhofstraße. Sie wurde als Frau mittleren Alters mit kurzen, grauen Haaren und einer hellblauen Jacke beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 18. Oktober 2022, zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Auto einen Audi, welcher in der Keetstraße abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell