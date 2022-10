Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Zeuge stellt Dieb Zunächst betrat am Donnerstag, den 5. Oktober 2022, gegen 19.50 Uhr ein bis dahin unbekannter Mann eine Milchtankstelle in der Straße Am Ostermoor, zog gewaltsam die dortige Bargeldkasse auf und entwendete das Geld aus der Kasse. Am Montag, den 10. Oktober, gegen 23.20 Uhr und am Samstag, den 15. Oktober suchte er erneut die Tankstelle und zog gewaltsam die ...

