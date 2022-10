Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Zeuge stellt Dieb

Zunächst betrat am Donnerstag, den 5. Oktober 2022, gegen 19.50 Uhr ein bis dahin unbekannter Mann eine Milchtankstelle in der Straße Am Ostermoor, zog gewaltsam die dortige Bargeldkasse auf und entwendete das Geld aus der Kasse. Am Montag, den 10. Oktober, gegen 23.20 Uhr und am Samstag, den 15. Oktober suchte er erneut die Tankstelle und zog gewaltsam die Bargeldkasse auf. Durch einen Mitarbeiter des Geschädigten, der das Tatvideo gesehen hatte, wurde der Tatverdächtige am Dienstag, den 18. Oktober, gegen 13.45 Uhr wiedererkannt und verfolgt. Dieser fuhr mit seinem Fahrrad im Bereich Saterland. In der Hauptstraße, vor einem dortigen Discounter, konnte er durch den Zeugen angesprochen und zum Vorfall befragt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den Sachverhalt auf. Gegen den 20-jährigen Saterländer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

