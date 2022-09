Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Firma

Hövelhof (ots)

(CK) - Am frühen Sonntagmorgen (04.09., 01.00 Uhr bis 03.45 Uhr) begaben sich bislang unbekannte Täter auf das umzäunte Gelände einer Firma an der Hansastraße und hebelten an dem Gebäude zwei Fenster auf.

Nachdem sie so in die Innenräume gelangt waren, öffneten sie einen Getränkeautomat in einem Aufenthaltsort gewaltsam. Bislang steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas gestohlen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell