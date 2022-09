Polizei Paderborn

POL-PB: Diebe stehlen Kabel von einer Baustelle

Paderborn - Schloß Neuhaus (ots)

(CK) - In der Nacht zu Mittwoch (31.08.) stahlen bislang unbekannte Täter eine größere Lauflänge Kupferkabel von einer Baustelle am Gymnasium Im Schloßpark in Schloß Neuhaus. Dazu verschafften sie sich zunächst Zugang zu dem umzäunten Gelände, um dann vermutlich das Kabel von einer Rolle durch den Bauzaun abzurollen und in ein Fahrzeug zu verladen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Gymnasium an der Straße Im Schloßpark gesehen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell