POL-PB: Schützen Sie das Geld Ihrer älteren Eltern mit einfachen Tricks

Lichtenau (ots) - (mb) Bei Grundsteinheim und in Lichtenau ereigneten sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr zwei Verkehrsunfälle. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt, drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Gegen 09.50 Uhr fuhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer in Grundsteinheim auf der Kasseler Straße zur B68. Beim Abbiegen nach links in Richtung Lichtenau missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Lichtenau fahrenden ...

