Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte bei Unfällen am Donnerstagvormittag

Lichtenau (ots)

(mb) Bei Grundsteinheim und in Lichtenau ereigneten sich am Donnerstag gegen 10.00 Uhr zwei Verkehrsunfälle. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt, drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Gegen 09.50 Uhr fuhr ein 41-jähriger BMW-Fahrer in Grundsteinheim auf der Kasseler Straße zur B68. Beim Abbiegen nach links in Richtung Lichtenau missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Lichtenau fahrenden Skodafahrers (51). Der Skoda prallte auf das Heck des BMW und wurde stark beschädigt. Im Skoda zogen sich der Fahrer schwere Verletzungen und die Beifahrerin (47) leichte Verletzungen zu. Auch der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden alle Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 24.000 Euro.

Ein 71-Jähriger Golf-Fahrer fuhr um 10.00 Uhr auf der Straße Zum Odenheimer Bach in Richtung Lange Straße. An der Kreuzung Mühlenstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 45-jährigen Mazda-Fahrerin. Die Autos stießen zusammen. Dabei zog sich die Mazda-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus. Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstanden bei diesem Unfall.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell