POL-PB: Rinde von Bäumen abgeschält

Paderborn (ots) - (mb) Am Karl-Schoppe-Weg ist von Dienstag (30.08.2022) auf Mittwoch in einen Kindergarten eingebrochen worden. Die Tatzeit liegt zwischen 17.00 Uhr und 06.55 Uhr. Der oder die Täter kletterten über den 160 cm hohen Zaun und schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Sie öffneten das Fenster und gelangten in das Gebäude. Im Kindergarten betraten die Einbrecher sämtliche Räume und durchsuchten die Schränke. Sie entwendeten Digitalkameras und ...

