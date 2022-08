POL-PB: Warnung! Telefonbetrüger sind stark aktiv

Altenbeken-Schwaney (ots) - (mb) In ein Wohnhaus am Koksberg ist ein Einbruch verübt und Schmuck entwendet worden. Der oder die Täter brachen in Abwesenheit der Bewohner zwischen Donnerstagmittag, 25.08.2022, und Montagvormittag ein Fenster auf und gelangten in das Einfamilienhaus. Sämtliche Räume wurden nach Wertsachen durchsucht. Schränke und Schubläden standen offen. Eine noch nicht bekannte Anzahl an ...

