POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus

Paderborn (ots) - (mb) Nach einem vollendeten und einem versuchten Handtaschenraub an der Leostraße und am Kaukenberg sucht die Polizei Zeugen. Eine 38-jährige Frau war am Dienstag gegen 06.40 Uhr zu Fuß von der Borchener Straße kommend auf der Leostraße Richtung Kilianstraße unterwegs. Sie wollte die Bahnunterführung zur Eckstraße nutzen und ging die Rampe hinunter, als plötzlich ein Radfahrer von hinten an ihr ...

mehr