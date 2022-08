Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Frauen Opfer von Handtaschenräubern

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem vollendeten und einem versuchten Handtaschenraub an der Leostraße und am Kaukenberg sucht die Polizei Zeugen.

Eine 38-jährige Frau war am Dienstag gegen 06.40 Uhr zu Fuß von der Borchener Straße kommend auf der Leostraße Richtung Kilianstraße unterwegs. Sie wollte die Bahnunterführung zur Eckstraße nutzen und ging die Rampe hinunter, als plötzlich ein Radfahrer von hinten an ihr vorbeifuhr. Der Täter entriss ihr die Handtasche und flüchtete die Rampe auf der anderen Seite hoch wieder auf die Leostraße in Richtung Kilianstraße. Das Opfer ging zunächst nach Hause und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Der Radfahrer soll vermutlich männlich gewesen sein, dunkle, kurze Haare haben und eine Jeanshose sowie ein dunkles Oberteil getragen haben.

In der Nacht zu Mittwoch fuhr eine 37-jährige Frau mit einem Linienbus zur Bushaltestelle "Kaukenberg". Sie stieg gegen 00.35 Uhr aus und ging über den Enzianweg in Richtung Melissenweg. Unbemerkt näherte sich von hinten ein Mann und zog an ihrer Handtasche. Er sprach die Frau kurz an und hatte ein Messer in der Hand. Das Opfer schrie sofort laut auf und hielt die Tasche fest. Der Täter ergriff ohne Beute die Flucht und lief den Enzianweg zurück in Richtung Bushaltestelle. Er soll etwa 170 cm groß und schlank sein. Bekleidet war er mit einer schwarzen Sporthose und einem schwarzen Oberteil mit Kapuze. Zudem trug der Räuber eine schwarze Kappe und hatte die Kapuze darüber gezogen. Er sprach Deutsch ohne Akzent.

In beiden Fällen blieben die Frauen unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

