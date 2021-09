Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unbekannte zerkratzen Autolack

37688 Beverungen (ots)

In der Straße Hinterm Graben sind in den vergangenen Tagen zwei Autos durch Zerkratzen des Fahrzeuglacks beschädigt worden. Zunächst wurde in der Nacht vom 07. auf den 08.09.2021 der Lack eines grauen Mercedes beschädigt. In der Nacht vom 10. auf den 11.09.2021 wurde dann ein roter Mercedes angegangen und beschädigt. Beide Fahrzeuge waren in Höhe der Hausnummer 30 abgestellt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei, Tel. 05271-9620, zu melden./he

