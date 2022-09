Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei nimmt angeblichen "Kammerjäger" fest - Untersuchungshaft

Paderborn / Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Donnerstag (01.09.) haben Kriminalbeamte der Kreispolizeibehörde Paderborn einen 25-jährigen Bielefelder festgenommen, nachdem dieser als angeblicher "Kammerjäger" unqualifizierte Arbeiten zu überteuerten Preisen vorgenommen hatte.

Bei der Kreispolizeibehörde Paderborn waren in jüngster Vergangenheit drei Strafanzeigen bekannt geworden, in denen die Geschädigten äußerst mangelhafte handwerkliche Leistungen in Verbindung mit überhöhten Geldforderungen schilderten. Alle Opfer waren über eine Internetseite telefonisch mit einer vermeintlichen Firma für Schädlingsbekämpfung in Kontakt getreten. Auf dieser Internetseite wurde damit geworben, dass man rund um das Thema Schädlingsbekämpfung ausgebildet sei und sich professionell und individuell um die Kunden kümmere. Die vor Ort tätig gewordenen "Handwerker" führten jedoch die Arbeiten teilweise gar nicht oder nur äußerst mangelhaft aus. Die für diese Tätigkeiten geforderten Geldsummen überstiegen den herkömmlichen Satz um ein Vielfaches.

Am gestrigen Donnerstag (01.09.) ging dann ein Tatverdächtiger aus dieser Tätergruppe den Kriminalbeamten ins Netz: Ein 25-jähriger Mann aus Bielefeld hatte in Schloß Neuhaus ein Treffen vereinbart, um verschiedene Maßnahmen der Schädlingsbekämpfung in einem Wohnhaus durchzuführen. Auch in diesem Fall führte der angebliche "Spezialist" extrem mangelhafte Arbeiten zu überhöhten Kosten durch. Der 25-jährige "Kammerjäger" wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Person stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen ihn bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bielefeld vorlag. Daraufhin wurde der Mann diesem Gericht vorgestellt und anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten und mögliche weitere, noch unbekannte Tatverdächtige dauern an. Ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Wuchers wurde eingeleitet.

Weitere Geschädigte, die ebenfalls Opfer dieser Täterbande geworden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Paderborn zu melden, Telefon 05251 306-0.

Unseriöse Handwerker, die Notlagen von Menschen finanziell ausnutzen, sind in den verschiedenen Sparten unterwegs. Schädigungsbekämpfer, Rohrreiniger und Schlüsseldienste sind hierfür nur wenige Beispiele.

Wer nach einem Handwerker sucht, sollte daher möglichst nach einem Fachbetrieb vor Ort schauen. Am Telefon können sich Suchende nach dem genauen Sitz des Betriebs sowie nach Namen und Adresse erkundigen und auch nach dem konkreten Preis der Dienstleistung fragen.

Die Suche nach einem Betrieb im Internet bietet ebenfalls Möglichkeiten, den Handwerker zu überprüfen. Es gilt die Internetseite der Firma genauer anzuschauen. Denn die Toptreffer in der Suchmaschinenanzeige sind kein Garant für einen zuverlässigen Dienstleister. Hinweise auf einen unseriösen Anbieter können beispielsweise das Fehlen eines Impressums oder viele identische Seiten einer Firma mit unterschiedlichen Ortsangaben sein.

Sie brauchen weitere Tipps? Dann rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne, Telefon 05251 306-0.

Hilfe im Netz gibt es auch bei der Polizeiberatung, https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/unserioese-schluesseldienste/

