POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl von iPhones Am Donnerstag, 13. Oktober 2022, entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr in einer Gaststätte an der Marktstraße das APPLE iPhone 12 eines 36-jährigen Lohners. Das Mobiltelefon lag im Tatzeitraum auf dem dortigen Tresen. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Gerät, welches in einer grünen Schutzhülle gegen Beschädigungen ...

